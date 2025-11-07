2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi Başladı

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Zirve'den görüntüler

2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, cuma günü sabah saatlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki antik su kenti Wuzhen'de başladı.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

2025 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, cuma günü sabah saatlerinde Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletindeki antik su kenti Wuzhen'de başladı.

Bu yıl "Dijital Zekanın Açık, İşbirliğine Dayalı, Güvenli ve Kapsayıcı Geleceğini Şekillendirmek: Siber Uzayda Ortak Gelecek Yaratmak" temasıyla düzenlenen konferansta, Çin'in önerdiği Küresel Kalkınma İnisiyatifi, dijital ekonomi, yapay zeka ve veri yönetimi gibi konularda 24 alt forum ve çok sayıda etkinlik yer alıyor.

Bu yıl düzenlenen Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi pazar gününe kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)