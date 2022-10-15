2 dakikada 188 gram acı biber yedi, 1'inci oldu

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Kasaba Mahallesi'nde düzenlenen 'Kapya Hasat Şenliği'nde, 2 dakikada 188 gram Şili biberi yiyen Yusuf Karahan, 'acı biber yeme yarışması'nda 1'inci oldu.

Kaş Belediyesi tarafından Kaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kaş Ziraat Odası ve Kasaba Mahallesi Muhtarlığı tarafından 'Kapya Hasat Şenliği' düzenlendi. Kasaba Mahallesi'nde son yıllarda üretimi artan ve bölgeye ekonomik kazanç sağlayan kapya biberini tanıtmak için yapılan şenlik, yoğun ilgi gördü. Şenliğe Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Hüseyin Sadık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Melih Erol, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bekik, Salih Usta, Kasaba Mahallesi Muhtarı Süleyman Özen, Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarlarının aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "İlçe nüfusumunuz yüzde 70'nin geliri, tarımsal üretimden kaynaklanıyor. Kapya biber stratejik bir ürün. En güzel bu bölgede yetişiyor. Kilosu 20 liraya alınıyor. Üretimin artması, pazarın gelişmesi için kapya biberin tanıtımını yapacağız" dedi.