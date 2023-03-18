2 bin 581 rakımlı yaylada, evler kara gömüldü

ARDAHAN'da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı.

ARDAHAN'da kar ve tipi nedeniyle 3,5 aydır kapalı bulunan Ardahan- Ardanuç kara yolunun ulaşıma açılması için 2 bin 581 rakımlı Bülbülan Geçidi bölgesinde çalışma başlatıldı. Bülbülan Yaylası'ndaki evlerin ise kara gömüldüğü görüldü.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan kara yolu Aralık 2022'de kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Uyarı tabelası da asılan kara yolu, yaklaşık 3,5 ay ulaşıma kapalı kaldı. Havaların ısınmasıyla birlikte Karayolları 183'üncü Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kara yolundaki 2581 rakımlı Bülbülan Yaylası'nda çalışma başlattı. Yer yer 2 metreyi aşan karı temizleyen ekipler, Aralık 2022'de kapatılan yolu 3 günde ulaşıma açmayı planlıyor.

Yöre halkı, yollar açıldığında karların erimesiyle birlikte yaylaya taşınacaklarını söyledi.