Haberler

19. Dünya Su Kongresi, "Marakeş Bildirisi"nin kabul edilmesiyle sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi, su güvenliğinin barış ve istikrar için bir zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, 'Marakeş Bildirisi'nin kabul edilmesiyle sona erdi. Gelecek kongre için bilimsel iş birliğine vurgu yapıldı.

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi, "Marakeş Bildirisi"nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka, Marakeş Bildirisi'nin kabul edildiği 19. Dünya Su Kongresi'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, su güvenliğinin artık yalnızca bir kalkınma hedefi değil, barış ve istikrar için temel bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Bakan Baraka, "Su güvenliği kolektif bir sorumluluktur; tüm ülkeler bu hayati hakkı korumak için iş birliği yapmaya davetlidir." dedi.

Baraka, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek bir sonraki kongrenin, Marakeş Bildirisi'nde yer alan ilkelerin uygulanabilir taahhütlere dönüştürülmesi açısından kritik bir aşama olacağını ifade etti.

"Bilimsel iş birliği hayati önem taşıyor"

Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) Başkanı Yuanyuan Li, 80'den fazla ülkeden uzmanların katkısıyla kongrede yapılan tartışmaların, su sorunlarının çözümünde bilimsel iş birliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Li, Marakeş Bildirisi'nin küresel su yönetişiminin geleceği için ortak bir eylem çağrısı niteliği taşıdığını belirtti.

Suyun küresel öncelik haline getirilmesi çağrısı

Marakeş Bildirisi'nde, su güvenliğinin dünya genelinde giderek artan tehditler altında bulunduğu vurgulanarak, suyun tüm uluslararası platformlarda "küresel öncelik" haline getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride; iklim değişikliği, nüfus artışı ve kirlilik nedeniyle su sistemleri üzerindeki baskıların arttığı belirtilirken, yenilikçi ve uyumlu su yönetimi, düşük karbon çözümleri ve dayanıklı altyapılara yatırım önerildi.

Ayrıca bildiride, uluslararası iş birliğinin, veri teknoloji paylaşımının ve kadınlar ile gençlerin dahil edildiği katılımcı yönetişimin güçlendirilmesi vurgulandı.

19. Dünya Su Kongresi, "Değişen Bir Dünyada Su: Yenilik ve Uyum" temasıyla düzenlendi ve uzmanlara ortak çözümler geliştirme imkanı sundu.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Kadın avukattan tartışma yaratacak 'Zina' çıkışı: Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak...

"Aynı cinsten biriyle veya hayvanla cinsel ilişki yaşamak..."
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, tepki çeken zam geri çekildi
Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi
10 bin lira için dehşet saçtı! Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu vurdu

Emlakçı komisyon alamadığı adamın oğlunu acımadan vurdu
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 ceza geldi

e-Devlette görünce şok geçirdi! Hiç gitmediği 5 ilden 18 adet geldi
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Tüyler ürperten cinayet! Başsız erkek cesedi buldular

Kimliği belli oldu! Başsız erkek cesedi buldular
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.