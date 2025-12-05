Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 19. Dünya Su Kongresi, "Marakeş Bildirisi"nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Fas Bayındırlık ve Su Bakanı Nizar Baraka, Marakeş Bildirisi'nin kabul edildiği 19. Dünya Su Kongresi'nin kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, su güvenliğinin artık yalnızca bir kalkınma hedefi değil, barış ve istikrar için temel bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

Bakan Baraka, "Su güvenliği kolektif bir sorumluluktur; tüm ülkeler bu hayati hakkı korumak için iş birliği yapmaya davetlidir." dedi.

Baraka, 2027'de İstanbul'da düzenlenecek bir sonraki kongrenin, Marakeş Bildirisi'nde yer alan ilkelerin uygulanabilir taahhütlere dönüştürülmesi açısından kritik bir aşama olacağını ifade etti.

"Bilimsel iş birliği hayati önem taşıyor"

Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) Başkanı Yuanyuan Li, 80'den fazla ülkeden uzmanların katkısıyla kongrede yapılan tartışmaların, su sorunlarının çözümünde bilimsel iş birliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Li, Marakeş Bildirisi'nin küresel su yönetişiminin geleceği için ortak bir eylem çağrısı niteliği taşıdığını belirtti.

Suyun küresel öncelik haline getirilmesi çağrısı

Marakeş Bildirisi'nde, su güvenliğinin dünya genelinde giderek artan tehditler altında bulunduğu vurgulanarak, suyun tüm uluslararası platformlarda "küresel öncelik" haline getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bildiride; iklim değişikliği, nüfus artışı ve kirlilik nedeniyle su sistemleri üzerindeki baskıların arttığı belirtilirken, yenilikçi ve uyumlu su yönetimi, düşük karbon çözümleri ve dayanıklı altyapılara yatırım önerildi.

Ayrıca bildiride, uluslararası iş birliğinin, veri teknoloji paylaşımının ve kadınlar ile gençlerin dahil edildiği katılımcı yönetişimin güçlendirilmesi vurgulandı.

19. Dünya Su Kongresi, "Değişen Bir Dünyada Su: Yenilik ve Uyum" temasıyla düzenlendi ve uzmanlara ortak çözümler geliştirme imkanı sundu.