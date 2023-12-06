19. Çin (Changsha) Uluslararası Otomobil Fuarı Başladı
Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 19. Çin (Changsha) Uluslararası Otomobil Fuarı başladı. Fuarda otomobille ilgili 80'in üzerinde marka ürünlerini sergiliyor.
CHANGSHA, 6 Aralık (Xinhua) -- 19. Çin ( Changsha ) Uluslararası Otomobil Fuarı, Çarşamba günü Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı. 100.000 metrekare sergi alanına sahip fuarda otomobille ilgili 80'in üzerinde marka, ürünlerini tanıtıyor.