18 İlde Dolandırıcılık ve Bahis Operasyonu: 56 Tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 18 ilde düzenlenen "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, jandarma komutanlıklarınca 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 127 şüpheliden 56'sı tutuklandı, 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
