Haberler

173 Yıl Hapis Cezası Bulunan Musa Sargın Gözaltına Alındı

173 Yıl Hapis Cezası Bulunan Musa Sargın Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2001 yılında 16 ayrı gasp ve bir cinayet suçundan 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa Sargın'ı Gaziosmanpaşa'da yakaladı. Sargın, daha önce askeri cezaevinden firar ederek kayıplara karışmıştı.

ASAYİŞ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa Sargın'ı gözaltına aldı. 2001 yılında 16 ayrı gasp ve 1 cinayet suçundan yakalanan Musa Sargın, o tarihte asker kaçağı olduğu için gönderildiği askeri cezaevinden firar etmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü Musa Sargın'ın Gaziosmanpaşa'da saklandığını belirledi. Yapılan çalışmalarda Musa Sargın gözaltına alındı. Musa Sargın'ın 10 Eylül 2024 tarihinden bu yana arandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Sargın'ın 2001 yılında 16 ayrı gasp ve 1 cinayet suçlamasıyla yakalandığı, o tarihte asker kaçağı olduğu için gönderildiği askeri cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Hükümlü Musa Sargın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Aynı şeyi tam 4 defa yazmışsınız, yuh be...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.