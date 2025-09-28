173 Yıl Hapis Cezası Bulunan Musa Sargın Gözaltına Alındı

ASAYİŞ Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa Sargın'ı gözaltına aldı. 2001 yılında 16 ayrı gasp ve 1 cinayet suçundan yakalanan Musa Sargın, o tarihte asker kaçağı olduğu için gönderildiği askeri cezaevinden firar etmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü Musa Sargın'ın Gaziosmanpaşa'da saklandığını belirledi. Yapılan çalışmalarda Musa Sargın gözaltına alındı. Musa Sargın'ın 10 Eylül 2024 tarihinden bu yana arandığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Sargın'ın 2001 yılında 16 ayrı gasp ve 1 cinayet suçlamasıyla yakalandığı, o tarihte asker kaçağı olduğu için gönderildiği askeri cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Hükümlü Musa Sargın tutuklanarak cezaevine gönderildi.