16 ev selden hasar gördü - Haberler

16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü. Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü. Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur Ulaş ve Hafik ilçelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü. Sel nedeniyle ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi. (Volkan Kaplan - Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan - İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Gemerek Sivas Güncel Haberler

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