150 Yıllık Gelinlikler Karamanlı'da Sergileniyor

BURDUR'un Karamanlı ilçesine bağlı Mürseller köyünde emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper'in oluşturduğu Kültür Evi'nde sergilenen ve bugüne yıpranmadan ulaşan 150 yıllık gelinlikler ilgi çekiyor.

Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyünde emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper'in kendi imkanlarıyla oluşturduğu Kültür Evi'nde sergilenen ve döneminde köyün zenginlerinden olan Hatıp İbrahim olarak bilinen kişinin çocuklarına gümüş safari kumaştan yaptırdığı gelinlikler, bu döneme kadar deforme olmadan geldi. Köyde yaşayan Yaşar Kutluay, "85 yaşındayım. Bu gelinlikleri çocukluğumdan beri hatırlıyorum. 150 senelik gelinlik geçmişten hatıra" dedi. Gelinliği üzerinde deneyen Emine Akgül (35), "Bu gelinlikler, 150 yıllık. Sandıklarda saklana saklana bu zaman kadar geldi. Asırlık bir elbiseyi taşıyorum üzerimde, çok mutluyum. O kadar zaman geçmesine rağmen hiçbir yırtık, yıpranma olmamış" diye konuştu.

'ÖLÜNCEYE KADAR KORUMAYA ÇALIŞACAĞIM'

Gelinlikleri köyünde oluşturduğu Kültür Evi'nde sergileyen emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper ise "Bu gelinlikleri akrabam Zekiye Tosun verdi. Gelinlikleri yaptıran köyümüzün zengini Hatıp İbrahim aynı zamanda babamın dedesi. Üç kızı için yaptırmış, özel kıyafetler bunlar. Gümüş safari işlemeli bezden yapılmış. En güzeli bu kıyafetleri bugüne kadar saklayabilmek, koruyabilmek. Bu kıyafetler, 150 yıllık. Bunları ölünceye kadar korumaya çalışacağım. Her yıl güve yemesin diye ilaçlama yapıyorum. Ben öldükten sonra bu kıyafetler ne olacak; merak ediyorum. Başka kaygım yok" dedi.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,