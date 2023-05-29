15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri asıldı
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Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Posterde "Yine Reis, Yeniden Reis" ifadeleri yer aldı.
Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sonucu Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ERDOĞAN POSTERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta Ankara'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı tanıtım programında çekilen pilot montlu fotoğrafı, vatandaşlar tarafından poster olarak hazırlanıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.
"Yine Reis, Yeniden Reis" ifadelerinin bulunduğu poster, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.
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Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel