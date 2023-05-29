Üye Girişi
Haberi Paylaş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri asıldı

Güncel Haberler

Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev posteri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı. Posterde "Yine Reis, Yeniden Reis" ifadeleri yer aldı.

Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sonucu Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ERDOĞAN POSTERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta Ankara'daki TUSAŞ Tesisleri'nde düzenlenen İstikbalin Yüzyılı tanıtım programında çekilen pilot montlu fotoğrafı, vatandaşlar tarafından poster olarak hazırlanıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

"Yine Reis, Yeniden Reis" ifadelerinin bulunduğu poster, bir süre sonra bulunduğu yerden alındı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title