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15. Büyükelçiler Konferansı'nda DMEDD Oturumu Gerçekleşti

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Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) oturumu, Ankara Palas'ta düzenlendi. Oturumda eğitim ve sürdürülebilir moda konularında önemli konuşmalar yapıldı.

15. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) Oturumu başkentte yapıldı.

Ankara Palas'ta yapılan oturum, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu saz sanatçılarının dinletisiyle başladı.

Oturumun açılışında, DMEDD Yönetimi Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şebnem Akçapar ile Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi İdil Bilgen konuştu.

Akçapar, 15. Büyükelçiler Konferansı kapsamında gelenekselleşen DMEDD oturumunu Ankara Palas'ta yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından eğitim konusunda girişimlerde bulunduklarını söyleyen Akçapar, Hatay'da bir ortaokula bilişim, robotik ve müzik sınıfı yaptırdıklarını anlattı.

Akçapar'ın konuşmasının ardından DMEDD'nin faaliyetlerini tanıtan video gösterildi.

İdil Bilgen de Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen ve Ayşe Bilgen'in kızı olarak Dışişleri mensuplarının eşleriyle bir arada bulunmanın kendisi için çok büyük anlam taşıdığını söyledi.

Yakın zamanda tıp fakültesinden mezun olarak hayalini kurduğu hekimlik mesleğine kavuştuğunu dile getiren İdil Bilgen, onkoloji alanında ABD'de araştırmalar yürüttüğünü ifade etti.

Bilgen, meme kanseri nedeniyle yaşamını yitiren annesinin mücadelesinin ve sevgisinin kendisine her zaman yol gösterdiğini vurguladı.

Sürdürülebilir moda

Açılış konuşmalarının ardından Akçapar'ın moderatörlüğünde "sürdürülebilir moda" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, iş insanı Jülide Konukoğlu ve moda tasarımcısı Arzu Kaprol katıldı.

Konukoğlu, yıllarca pek değerlendirilmeyen ve geleneksel bir kumaş olarak kalan Gaziantep'e özgü kutnu kumaşını işleyerek modaya olan katkılarını anlattı.

Kaprol da mesleğindeki teknolojik gelişmelerin kendisini hep çok meraklandırdığını ve bunlara adapte olmaya çalıştığını belirtti.

Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel
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