'14. Engelsiz Filmler Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Goethe-Institut'te gerçekleştirilen yarışmanın ödül törenine, yerli ve yabancı yapımcılar ile sanatseverler katıldı.

Jüride Linda Rödel Çiftçi, Theresa Heath ve Emre Yalgın'ın yer aldığı yarışmada, "Seyirci Özel Ödülü"nü İranlı yönetmen Ronak Jafari'nin "Anka Tüyü", "En İyi Senaryo Ödülü"nü Lübnanlı yönetmen Samir Syrani'nin "Ya Bu Gece Burayı Bombalarlarsa", "En İyi Yönetmen Ödülü"nü İranlı yönetmen Mehdi Mirbagheri'nin "Mış Gibi", "En İyi Film Ödülü"nü ise Sırp yönetmen Ana Vucicevic'in "Çukur Havuz" adlı yapımı kazandı.

Ödül töreninde konuşan festival yönetmeni Kıvanç Yalçıner, toplumdaki sorunların çözümü için daha yaratıcı ve kapsayıcı yaklaşımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Yalçıner, "Farklılıkları ortadan kaldırmaya çalışmadan, çatışmadan onları birer imkan olarak görebildiğimiz, tek sesliliği değil çoğulluğu beslediğimiz bir yola ihtiyacımız var. Farklı deneyimlerin, bakışların, seslerin bir araya gelebildiği bir dünyada azalarak değil çoğalarak, dışlayarak değil kapsayarak, daha adil, daha zengin ve daha canlı bir ortak yaşam kurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Festivalin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Goethe-Institut'un destekleriyle gerçekleştirildiğini belirten Yalçıner, katkı sunanlara ve festival ekibine teşekkür etti.

"Festival, kapsayıcılığı gösteren önemli bir örnek"

Goethe-Institut Ankara Direktörü Petra Köppel-Meyer de Engelsiz Filmler Festivali'nin Türkiye'de bu alandaki tek örnek olduğuna işaret ederek, etkinliğin öneminin yanı sıra zorluklar da barındırdığına dikkati çekti.

Erişilebilir sinema ve kapsayıcı kültürel katılımın kararlılık, uzmanlık ve güçlü bir inanç gerektirdiğini vurgulayan Meyer, festivalin 14. yılına ulaşmasının organizatörlerin özveri ve sürekliliğini gösterdiğini kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ise kültürel alanların halen birçok engel nedeniyle engelli bireyler için tam erişilebilir olmadığını belirterek, festivalin bu durumu sorgulayan ve kapsayıcılığı gösteren önemli bir örnek olduğunun altını çizdi.