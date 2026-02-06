Haberler

Trakya Üniversitesinde 13. Anatomi Kış Günleri başladı

Trakya Üniversitesinde 13. Anatomi Kış Günleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türk Anatomi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 13. Anatomi Kış Günleri, merhum Recep Mesut'un anısına ithaf edilerek başladı. Programda anatomi eğitimi ve terminolojisi üzerine güncel sorunlar tartışıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği iş birliğiyle düzenlenen 13. Anatomi Kış Günleri başladı.

Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'nda düzenlenen program, merhum Recep Mesut'un aziz hatırasına ithaf edildi.

Ana teması "Anatomi Eğitimi, Terminoloji" olan programda, anatomi eğitiminde karşılaşılan güncel sorunlar, yenilikçi öğretim yaklaşımları ve terminolojik birlikteliğin sağlanmasına yönelik başlıklar alanında uzman akademisyenler tarafından değerlendirildi.

Açılış konuşmaları Prof. Dr. Oğuz Taşkınalp, Prof. Dr. Ayhan Cömert ve Prof. Dr. Alaattin Elhan tarafından yapıldı.

Konuşmalarda, Anatomi Kış Günleri'nin bilimsel önemi vurgulanarak toplantıların farklı şehirlerde düzenlenmeye devam edeceği ve kongrenin zenginleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

Program kapsamında, merhum Prof. Dr. Recep Mesut'un anısına özel sunumlar da gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Bülent Sabri Cığalı "Recep Mesut'un Hayatı", Doç. Dr. Altan Mesut ise "Babam" başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Bilimsel programda ayrıca Anılar Panelinin ardından davetli konuşmacı oturumları düzenlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Yılmaz - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Bu akşam İstanbul'da! Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha

Süper Lig devinden transferde bir son gün bombası daha
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı
Sosyal medyadan tanıştığı 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti

Cezaevinden yeni çıkan 3 çocuk babası adamı feci şekilde katletti
Babasının izinden gidiyor! Yıldız futbolcunun oğlu Chelsea'de

Babasının izinden gidiyor! Dünya devi ile sözleşme imzaladı
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Netanyahu ilk kez Epstein'ın İsrail bağlantısı iddialarına yanıt verdi

Netanyahu'dan Epstein İsrail bağlantısı iddialarına ilk yanıt