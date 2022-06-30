11 Mayıs Şehitler Derneği: Reyhanlı saldırganlarının hepsi tek tek getirilip cezaları verilsin - Haberler

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11 Mayıs Şehitler Derneği: Reyhanlı saldırganlarının hepsi tek tek getirilip cezaları verilsin

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Dervişoğlu - Güncel
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11 Mayıs Şehitler Derneği: Reyhanlı saldırganlarının hepsi tek tek getirilip cezaları verilsin

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili açıklama yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, tüm şehit aileleri olarak devletin arkasında...

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili açıklama yapan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, tüm şehit aileleri olarak devletin arkasında olduklarını belirterek, ailelerin saldırganların hepsinin tek tek getirilip cezalarının verilmesini istediğini söyledi.

Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadelerinde, 'saldırının talimatını aldım' dediği, ABD'de tutuklu bulunan uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi. Gezer, İstanbul Havalimanı'ndan teslim alınıp işlemleri başlatıldı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak amacıyla kurulan 11 Mayıs Şehitler Derneği'nin Başkanı Ahmet Tuna, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tuna, "Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesi bizim için onur verici bir olay. Gerçekten şehit aileleri sevince boğuldu. Reyhanlı katliamını yapan, planlayan, finansını sağlayan ve bunun en büyük sebeplerinden biri olan Memet Gezer'in Türkiye'ye getirilmesinden dolayı mutluyuz. Devletimize içtenlikle teşekkür ediyoruz. Tüm şehit aileleri olarak devletimizin arkasındayız" dedi.

'BİZE CEHENNEMİ YAŞATTILAR'

Oğlu Halil Erdemci'yi saldırıda kaybeden anne Medine Erdemci, bir katilin daha yakalandığını kaydederken, "9 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. İnşallah en kısa zamanda diğerleri de yakalanır. Çünkü bize cehennemi yaşattılar. Devletimizden Allah razı olsun, tek tek getirilip cezalarını versinler. Biz de huzura erelim" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Dervişoğlu - Güncel

Ahmet Tuna Türkiye Güncel Haberler

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