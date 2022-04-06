Samsun'da proje ile küçükbaş havyan varlığı artırılacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte küçükbaş hayvan varlığını arttırmak için yürütülen "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dağlı'nın Valilikte düzenlenen, "Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların son durumunun görüşüldüğü toplantıya başkanlık yaptı.

Dağlı, kent genelinde Karakaya, Bafra, Sakız ırkı ve bu ırkların melezi koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla Valiliğin koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası ile birlikte "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"nin yürütüldüğünü anımsattı.

Proje ile küçükbaş hayvan varlığının artacağına işaret eden Vali Dağlı, "Projeyle ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının artırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının artırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç koyun varlığımızın artırılması hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin protokolünün ilk olarak 2020 tarihinde imzalandığını, proje süresinin imzalanan ikinci protokolle 21 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirten Dağlı, şöyle devam etti:

"Ziraat Bankası, projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faiz, 100 bin TL'yi aşan kısım için ise güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi sağlamakta. Üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilmektedir. Protokolün, Ziraat Bankası ile yenilenerek 100 bin TL'nin 200 bin TL'ye çıkarılması çalışması teklif edilmiştir."

Projenin ilk etabında, başvuru dönemlerinde 89 üreticinin projeye dahil edildiğini belirten Vali Dağlı, şunları kaydetti:

"Bu üreticilerden 32'sine 2 bin 451 adet koyun teslim edilmiştir. 2021 yılında protokolün uzatılmasının ardından da yine iki başvuru dönemi yapılmış olup, bu başvuru dönemlerinde 13 üreticimiz projeye dahil edilmiş ve bu üreticilerimizden ikisine 93 adet koyun teslim edilmiştir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz tarafından üreticilerimize kontrol ve eğitim desteğinin de verildiği projeye bugün itibarıyla ilimiz genelinde 102 üreticimiz dahil edilmiş olup, bu üreticilerimizden 34'ü hayvan alımlarını tamamlamış ve krediden faydalandırılmıştır. Bugüne kadar toplam 2 bin 544 adet koyun üreticilerimize dağıtılmış olup, hayvan seçimi aşamasında olan 68 üreticimize de 5 bin 716 adet koyunun dağıtımı yapılacaktır."

Dağlı, 2022 yılında açılan ve 1 Nisan 2022 itibarıyla sona eren başvuru döneminde müracaat eden 19 üreticiyle ilgili değerlendirmenin sürdüğünü ifade etti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.