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Bir siber güvenlik şirketinin yaptığı araştırmaya göre, yapay zeka modellerinin elektrik şebekeleri ve su sistemleri gibi kritik altyapılara yönelik siber saldırıları planlamada giderek daha başarılı hale geldiği belirtildi.

Axios'un haberine göre, siber güvenlik şirketi Frenos tarafından yapılan araştırma, gelişmiş yapay zeka modellerinin endüstriyel sistemlere yönelik saldırı planları oluşturabildiğini ve kritik altyapıların siber saldırılara karşı savunmasında zamanın daraldığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, su arıtma süreçlerini izleyen yazılımlar gibi endüstriyel sistemlere yönelik saldırıları planlama yeteneklerini değerlendirmek amacıyla 10 yapay zeka modelini test etti.

Test edilen modellerden üçü, denemelerin yaklaşık yüzde 90'ında başarılı saldırı planları oluşturdu.

Modellerin performansları arasında önemli farklılıklar gözlenirken, araştırmacıların en gelişmiş yeteneklere sahip modeller arasında değerlendirdiği üç modelin başarı oranları yüzde 17,9 ile yüzde 31,9 arasında değişti. Araştırmada test edilen modellerin isimleri açıklanmadı.

Yaklaşık 17 bin testin gerçekleştirildiği araştırmada, modellerin eksiksiz saldırı planları oluşturma becerisini değerlendiren 2 bin 520 denemeye de yer verildi. Modellerden, potansiyel hedeflere ilişkin bilgileri inceleyerek belirli amaçlara ulaşmak için gereken saldırı adımlarını belirlemeleri istendi.

Su sistemleri ve üretim tesisleri gibi kritik altyapılar, uzun süredir devlet destekli saldırganların ve siber suçluların hedefleri arasında yer alıyor.

Geleneksel kurumsal bilgisayar ağlarından farklı olarak endüstriyel sistemler, beklenmedik veri trafiğine ve komutlara karşı hassas olabiliyor. Bu nedenle başarısız bir saldırı girişimi dahi kritik operasyonların aksamasına yol açabiliyor.

Kaynak: AA