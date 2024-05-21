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1 Mayıs eylemleriyle ilgili 27 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaylara karıştığı tespit edilen 39 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Mayıs eylemleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaylara karıştığı tespit edilen 39 şüpheliden 27'sinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Yaşanan olaylarla ilgili gözaltılar devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında olaylara karıştığı tespit edilen 39 şüpheliden 27'sinin daha gözaltına alındığı bildirdi.

İstanbul Cumhuriye Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Mayıs  tarihinde ilimizde yaşanılan olaylar nedeniyle  2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet, Kamu Görevlisine Mukavemet suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan 2024/103266 sayılı soruşturma dosyası kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelilere ek olarak olaylara karıştığı sonradan tespit edilen 39 şüpheli şahsın  yakalanmasına yönelik 21.05.2024 tarihinde  yapılan operasyonel çalışma sonrası 27 kişi yakalanmış olup gözaltı talimatı verilmiştir."

49 kişi tutuklanmıştı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen polislere mukavemet gösteren şüphelilere yönelik daha önce yapılan operasyonlarda da 49 kişi tutuklanmış, 28 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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