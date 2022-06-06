0 Milyondan Fazla Balık Yangtze Nehri'ne Bırakıldı - Haberler

WUHAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in orta kısımlarında yer alan Hubei eyaletindeki Yangtze Nehri'ne Pazartesi günü 30 milyondan fazla balık bırakıldı. Hubei eyalet yönetiminin verdiği bilgiye göre, balıklar arasında Çin mersin balığı ile tekir balığı gibi koruma altındaki bazı türler de yer alıyor. Bu etkinlik, balık sayısını artırmak ve sudaki biyolojik çeşitliliği korumak için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Hubei eyalet yönetimi ve Çin Üç Boğaz Grubu tarafından ortaklaşa şekilde gerçekleştirildi. Eyaletin tarım ve köy işleri bürosunun verdiği bilgiye göre Hubei'de 2016 yılından bu yana nehir ve göllere iki milyarın üzerinde balık bırakıldı.

Xinhua / Güncel