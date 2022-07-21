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Bingöl'de antrenör ve eğitim görevlileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Bingöl'de antrenör ve eğitim görevlileriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu başkanlığında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu başkanlığında değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, yıl boyu yapılan ve yapılması planlanan projeler değerlendirildi.

Toplantıya, müdürlük bünyesinde görev yapan antrenörler ve eğitim görevlileri katıldı.

AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel

gençlik Bingöl Güncel Haberler

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