FETÖ'ye yönelik soruşturmada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca örgütün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz