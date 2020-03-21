Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli - Haber
Afyon, Sağlık

Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

AFYONKARAHİSAR'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu, hatta günlerce kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi.

21.03.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:53
Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli

AFYONKARAHİSAR'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, koronavirüsten korunmak için takılan maskelerin gün boyu, hatta günlerce kullanılmasının daha büyük tehdit oluşturduğunu söyledi. Dr. Şahan, "Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske daha tehlikeli hale gelir" dedi.

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte ülke genelinde güvenlik tedbirleri artırılırken, vatandaşlar da kendi önlemlerini alıyor. Kolonya ve dezenfektan ürünleriyle birlikte kullanımı artan maskeler koruyucu tedbirler olarak dikkati çekiyor. Afyonkarahisar'da özel bir hastanede görev yapan göğüs hastalıkları ve tüberküloz uzmanı Dr. Sami Şahan, doğru ürün ve doğru maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

'ÜZERİNE BİRKAÇ KEZ ÖKSÜRDÜĞÜNÜZ MASKEYİ TEKRAR KULLANMAYIN'Maske kullanımında ciddi yanlışlar yapıldığını söyleyen Dr. Sami Şahan, "Virüslere karşı kullanılan iki türlü maske var. Bunlardan 1 tanesi sağlık profesyonellerinin kullandığı N95 olarak ifade edilen filtreli maskeler. Bu maskeler sağlık çalışanlarının riskli hasta grupları ile temas ettiği durumlarda kullanılan maskeler. Sürekli bu maske takılarak, sabahtan akşama kadar maskeyle gezilmez. Bir diğeri ise cerrahi maske olarak bilinen maskeler. Bu maskeler ise hastalıktan koruma oranı çok yüksek olmayan maskelerdir. Yapısı itibariyle de koruyucu özelliği çok yüksek olmadığı da belirgindir. Dolayısıyla bu tür maskeleri biz daha çok hastalık şüphesi taşıyan hatta virüsü kapmış olan hastalarda, hastalığı etrafa yaymasın, çevresindeki insanları koruyalım diye öneriyoruz. Dolayısıyla bu maskeler gün boyu veya 2- 3 gün boyunca kullanılacak maskeler değil. Bu maskeleri gün boyu takıp çıkartmak, boynunuzun altında tutmak, cebinize koyup çıkartmak da doğru kulanım değil. Kullandığınız ve nemlenen, üzerine birkaç kez öksürdüğünüz maskeyi tekrar kullanmayın. Bu tür durumlarda maske zaten kendisi virüsler ve bakteriler için bir vasat haline gelir ve daha tehlikeli hale gelir. Koruyucu amaçla kullandığınızda sağlığınız açısından sakıncalı olur" dedi.'MASKE TAKINCA YÜZDE 100 KORUNDUĞUNU KİMSE DÜŞÜNMESİN'Maske kullanımının bir başka insana virüs bulaştırma ihtimali olan hastalar için önerildiğini ancak sağlıklı insanların maske kullandığının gözlendiğini ifade eden Dr. Sami Şahan, şunları söyledi: "Yüksek ateş, öksürük gibi virüsü kapmış olma olasılığı olan ve tetkikleri devam eden hastalara hemen maskesini takmasını öneriyoruz. Maskeyi takıp etrafındaki insanlara virüsü saçmasını önlemek amaçlı veriyoruz. Dolayısıyla sağlıklı bireylerin 'bu maskeyi takıyorum ve yüzde 100 korunuyorum' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Dışarıda gezerken sürekli bu maskeyi takarak gezmenin gereği de yok. İnsanların hapşırırken, öksürürken bir mendile öksürmesi, koluna öksürmesi gibi etrafı koruyucu şekilde hareket etmesi daha doğru olur. Bir de artık tanısı konan ve şüpheli olan hastaların evinden çıkmaması öneriliyor çünkü vaka sayısı önümüzdeki günlerde gittikçe artacak. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Dolayısıyla herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Karantina altına alınanlar, yurt dışından gelenlerin evlerinden çıkmama önerisine ciddi şekilde uyması gerekiyor. Doktor tarafından maske takılması önerilen kişilerin mutlaka dışarı çıkması gerekiyorsa maskeyi mutlaka takarak çıkması lazım."  Kapalı bir mekanda bazı insanların ağzında takılı olan maskeyi çıkarıp, öksürdüğünü de kaydeden Dr. Sami Şahan, şöyle dedi:

"Maske takılı olan bir vatandaş öksürük gelince maskeyi devamlı taktığı için kirlenecek diyerek çıkarıyor. Herkes üzerine düşeni yaparsa, hastalık şüphesi olan maskeyi takarsa, maskesi yok ise etrafına rahatsızlık vermeyecek şekilde öksürürse bunlara gerek kalmaz."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haber
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haber
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor Haber
Evimizdeki gizli tehlike! Koronavirüs salgınına davetiye çıkartıyor
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs salgınında ölü sayısı bin 556'ya yükseldi
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Korona savaşçısı Koca, salgından bireysel olarak nasıl korunuyor? İşte en önem verdiği nokta
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Beni dövmek istedi
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
Fransız polisi, koronavirüs salgını nedeniyle kurallara uymayan vatandaşları gözaltına alıyor
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
İstanbul'da ezan sonrası cami hoparlörlerinden 'Koronavirüs' anonsu yapıldı
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce kişinin uğradığı yer boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy
Magazin Yalın Ece Erken Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Gün boyu kullanılan maske daha tehlikeli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 13:37:34. #1.14#
title