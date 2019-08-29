Gün aydınlanınca korkunç manzara ortaya çıktı

29.08.2019 07:13

Sivas'ta HES'deki kanalın patlaması sonrasında oluşan hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.



Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası çevreye dağılan tonlarca suyun neden olduğu sel ve heyelan D-100 karayolunu ulaşıma kapattı. Patlama sonrası gelen sel suları 2 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yol trafiğe açıldı



Patlayan kanalın neden olduğu hasar ise günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Sel sularının verdiği tahribat ve heyelan havadan da görüntülendi. Anadolu ile İstanbul arasında önemli bir ulaşım görevi gören D-100 karayolu kontrollü olarak trafiğe açılırken yoldaki temizleme çalışmaları gece yarısından itibaren günün ilk saatlerine kadar aralıksız sürdü.



Yaralıların sağlık durumları iyi



Araçların içinde mahsur kalan, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan; Ensar Kula(35), Nusret Kula(31), Aydanur Kula(15), Nafiye Kula(59), Ezgi Kula(9) ve Belediye işçisi Müslüm Çelik'in(66) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



İstanbul'a gidiyorlardı



Sel sularına kapılan Kula ailesi ölüm kalım savaşı verirken, ailenin en küçük bireyi olan Ezgi Kula'nın sel sularına kapılarak araçlarından 200 metre sürüklendiği öğrenildi. Kendisi gibi babaannesi de sürüklenen Ezgi Kula kurtarma ekipleri tarafından bulunarak ailesine kavuşturuldu. Kula ailesinin Erzurum'dan İstanbul'a gittikleri öğrenildi.



Kayıp araç yok



Kanalda gerçekleşen patlama öncesi plaka tanıma sistemi kayıtlarına giren üç araçtan haber alınamadığı için alanda yapılan, yüzeysel ve termal arama çalışmalarına araçların sahiplerine ulaşılması ile son verildi. Yetkililer heyelan altında araç bulunmadığını belirtti. - SİVAS

Kaynak: İHA