Gümüşhanespor Kongresi Gerçekleştirildi

Spor Toto 2. Ligde mücadele eden Gümüşhanespor'da kulüp başkanı Kaya Büyükbayraktar'ın istifa etmesi sonucu gerçekleştirilen olağanüstü kongrede başkan seçilemedi.



Gümüşhanespor'un Tekke köyünde bulunan tesislerinde yapılan kongrenin divan başkanlığına AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve kulübün onursal başkanı Hacı Osman Akgül, divan üyeliklerini ise Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay seçildi.



Kulübün 155 delegesinin çoğunluğunun katıldığı kongre saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından kulübün faaliyet, gelir-gider, denetleme kurulu raporları okunarak ibra edildi.



Müteakip defalar ara verilen kongrede seçim kısmına geçildiğinde ise Metin Şeker, Ersin Tosun ve Habip Arslan adaylıklarını açıklayarak listelerini divana teslim etti. Yapılan inceleme sonucunda listelerin tüzüğe uygun olmaması gerekçesiyle kongre Divan heyeti tarafından sonlandırıldı.



Bundan sonraki süreçte Dernekler İl Müdürlüğü ile birlikte hareket edileceğini kaydeden Divan Başkanı Akgül, "Süreci nasıl yöneteceğimizi dernekler masasıyla görüşerek karara bağlayacağız" dedi.



"Genel kurulumuzu teklif gelmediği gerekçesiyle sonlandırıyoruz"



Tüzükte yönetim kurulu üyesi olabilmek için kulübe üye olmanın şart olduğunu kaydeden Akgül, "Bu durumda elimize 3 liste geldi. Listelerin basılı oy pusulaları yok. Yönetime aday olan arkadaşların tüzüğü bilmediklerini anlıyoruz. Mevcut yönetim, gizli oylama için gerekli düzeneği sağlamamış. Dolayısıyla bu şartlar altında biz genel kurulumuzu teklif gelmediği gerekçesiyle sonlandırıyoruz" dedi.



"Gümüşhanespor sevdasıyla hizmet edecek olanlar şu ortamı yaşatmamalıydı"



Yaklaşık 12 yıldır kulübe her şeyini vermiş bir kişi olarak bu durumu görmekten çok büyük bir üzüntü duyduğunun altını çizen Akgül, "Biz, Gümüşhanespor'u ortak değer yapma uğraşı verirken, Gümüşhanespor'u siyasilerin üzerinde bir konuma taşımaya çalışırken maalesef bu yaşadığımız durumla başarılı olamadığımızı sizlere beyan etmek istiyorum. Bunu kendi hatam olarak görüyorum. Bu benim kabahatim. Yol arkadaşlığı yaptığım kişilerin bana ve benim ekibime karşı samimiyetsizliğini kabulleniyorum. Bu kulübe canı gönülden, aşkla, heyecanla, Gümüşhanespor sevdasıyla hizmet edecek arkadaşlarımızın şu ortamı burada yaşatmamaları gerekiyordu. Kulüp yönetimi şu oylamanın gizli yapılacağının farkında değil. Aday olan arkadaşlar oy pusulası bastırıp gelmeleri gerektiğinin farkında değil. Listeye girmek, yönetimde görev almak için bir kere kulüp üyesi olma şartının farkında değiller" ifadelerini kullandı.



"Gümüşhanespor üzerinden hesap yapmak istemeyenler yardım etsin"



Divan olarak görevlerinin bundan sonraki süreci yönetmek olduğunu dile getiren Akgül, "Kendinde samimiyet hisseden, Gümüşhanespor sevdası hisseden, Gümüşhanespor üzerinden hesap yapmak istemeyen kim varsa bize yardım etsin, destek olsun. Şu olmazsa bu olmaz, şu olmazsa olmaz şartıyla, sakın ha sakın ha, bunu Gümüşhane'ye yapılmış en büyük ihanet sayarım. Babam olsun, kendi evladım olsun, kesinlikle affetmem, gözünün yaşına da bakmam. Gümüşhane ve Gümüşhanespor herkesin ortak değeridir, ortak değeri olarak kalacaktır. Eğer biz bir genel kurulu yapamıyor, bir uzlaşı sağlayamıyorsak, biz Gümüşhane'nin ortak değeri nasıl olacağız. İstanbul'da 15 bin kişinin o statta yaşadığı heyecanı hissetmemiş arkadaş varsa lütfen bizimle olmasın" diye konuştu.



"Bundan sonraki süreç, yönetim divandadır"



Kimseden hesap içerisinde olmasını isteyen ve kimsenin hesap yapmasına da fırsat vermeyeceğinin altını çizen Akgül, "Hayatımda hep açık ve net oldum. Hiçbir hesap da yapmadım. Hesap yapmadığım için de Gümüşhaneli hemşehrilerim beni bağrına bastı. Hesap yapanlarla da bundan sonra beraber olmayacağımı herkes bilsin. Bundan sonraki süreç, yönetim divandadır. Divan, Dernekler Masası ile bunu görüşecek, istişare edecek, bundan sonra nasıl bir yol izlememiz gerektiğini karara bağlayacağız ve devam edeceğiz" diyerek kongreyi sonlandırdı.



Kongreye divan heyetinde yer alan Akgül, Çimen ve Akçay'ın yanı sıra AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, AK Parti İl Başkanı Av.Celalettin Köse, kulüp yöneticileri ve delegeler katıldı. - GÜMÜŞHANE