Gümüşhanespor'da Olağanüstü Kongre

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Gümüşhanespor'un olağanüstü genel kurulunda, kulüp iç tüzüğüne uygun adaylık teklifi verilemediği için yönetim seçilemedi.



Kulüp binasında düzenlenen kongrede divan başkanlığına Gümüşhanespor Onursal Başkanı ve AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül, divan üyeliklerine ise Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay seçildi.



Divan seçiminin ardından bir önceki yönetimce hazırlanan kulüp faaliyet raporu okunarak, yeni yönetime talip olacak adayların tekliflerini iletmesi için süre verildi.



Sürenin ardından gelen başvuruları değerlendiren Divan Kurulu, tekliflerin kulüp iç tüzüğüne aykırı olduğuna karar vererek, kongreyi sonlandırdı.



"Bundan sonraki süreçte yönetim divandadır"



Divan Kurulu Başkanı Hacı Osman Akgül, yaptığı konuşmada, kendilerine ulaşan 3 adaylık listesinin bulunduğunu belirterek, kulüp tüzüğü gereğince yönetim kuruluna girmek için kulüp üyesi olmak gerektiğini hatırlattı.



Yine tüzük uyarınca oylamanın gizli şekilde yapılması gerektiğini ve adayların bu amaçla oy pusulası bastırmaları gerektiğini ifade eden Akgül, adaylara basılı oy pusulalarının olup olmadığını sordu.



Adayların basılı oy pusulalarının olmadığı yönündeki beyanları üzerine Akgül, şunları kaydetti:



"Bu durum yönetime talip olan arkadaşların iç tüzüğü okumadıklarının, bilmediklerinin bir işaretidir. Yönetimimiz burada gizli oylama yapılacağına göre gerekli tertibatı sağlamamıştır. Bu şartlar altında biz bugün genel kurulumuzu teklif gelmediği gerekçesiyle sonladırıyoruz. Bundan sonraki süreçte yönetim divandadır. Divan olarak dernekler masası ile bunu görüşeceğiz. Bundan sonra nasıl bir yol izlememiz gerektiğini karara bağlayacağız ve devam edeceğiz."



Akgül, karşılaştıkları tablo karşısında son derece üzgün olduğunu da ifade ederek, şunları söyledi:



"Bu kulübe canıgönülden aşk ile heyecan ile Gümüşhanespor sevdasıyla hizmet edecek arkadaşlarımızın şu ortamı burada yaşatmamaları gerekiyordu. Kulüp yönetimi, şu oylamanın gizli oyla yapılacağının farkında değil, aday olan arkadaşlar şurada oy pusulası bastırıp gelmeleri gerektiğinin farkında değil. Listeye girmek için yönetimde görev almak için kulüp üyesi olma şartının farkında değiller. Divan olarak görevimiz bundan sonraki süreci yönetmektir. Kendinde samimiyet hisseden, Gümüşhanespor sevdası hisseden, Gümüşhanespor üzerinden hesap yapmak istemeyen kim varsa bize yardım etsin, bize destek olsun. Gümüşhanespor herkesin ortak değeri olarak kalacaktır."