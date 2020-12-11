Gümüşhanespor başkanına silahlı saldırı şüphelileri tutuklandı

GÜMÜŞHANESPOR Kulüp Başkanı Vahit Olgun'a (51) yönelik silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan İsmail Köprülü (42) ve Murat Eren (36), tutuklandı.

?Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Gümüşhanespor Tesisleri'nde yaşandı. Kulüp Başkanı Vahit Olgun'la görüşmek için İsmail Köprülü ve Murat Eren tesise geldi. Makam odasına giren ikili ile başkan arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce İsmail Köprülü, tabancayla Olgun'a ateş etti. Ağır yaralanan Olgun, kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastahanesi'ne götürüldü. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sorgularının ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından İsmail Köprülü ve Murat Eren tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur AYDIN