GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
17.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:20
Kentin farklı noktalarına yağan kar Karlı cadde ve sokaklardan görüntüler Yürüyen insanlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentin farklı noktalarına yağan kar
Karlı cadde ve sokaklardan görüntüler
Yürüyen insanlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkisini artıran kar yağışı dün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara