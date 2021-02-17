GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
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GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 11:14 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:20

Kentin farklı noktalarına yağan kar Karlı cadde ve sokaklardan görüntüler Yürüyen insanlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin farklı noktalarına yağan kar

Karlı cadde ve sokaklardan görüntüler

Yürüyen insanlar GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkisini artıran kar yağışı dün akşam saatlerinde şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı
GÜMÜŞHANE - Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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