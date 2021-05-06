Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
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Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü

Gümüşhane'de su tankının altında kalan kadın öldü
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Demir - Haberler | Güncel

Gümüşhane'de su tankerinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

Gümüşhane'de su tankerinin altında kalan kadın yaşamını yitirdi.

İlçenin Büyükcami Mahallesi Yazılar bölgesindeki bahçeye su götüren Kenan Sezen'in kullandığı 29 AY 377 plakalı traktörün arkasına bağlı su tankının üstünde bulunan Yazgülü Zengin (46), dengesini kaybederek düştü.

Bu sırada traktöre bağlı su tankı, Zengin'in üzerinden geçti.

Durumu fark eden Sezen'in ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zengin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tarım işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Zengin'in cesedi, Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Demir

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