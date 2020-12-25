GÜMÜŞHANE - Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı
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GÜMÜŞHANE - Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı

25.12.2020 12:41 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:37
GÜMÜŞHANE - Harşit Çayı'na düşen köpek, bir genç tarafından kurtarıldı

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen sokak köpeği bölgeden geçen bir genç tarafından kurtarıldı.

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na düşen sokak köpeği bölgeden geçen bir genç tarafından kurtarıldı.

Dün kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından gezintiye çıkan Mithat Çakıcı (23), Harşit Çayı'ndan bir köpek sesi geldiğini duydu.

Bir köpeğin çaya düştüğünü ve çıkamadığını fark eden Çakıcı, köpeği kurtarmak için harekete geçti.

Çay kenarına inerek hayvana uzanmaya çalışan Çakıcı, uzun uğraşı sonucu köpeği ensesinden tutarak soğuk suyun aktığı dereden çıkarmayı başardı. O anlar çevredekilerin cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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