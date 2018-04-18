Gümüşhane'de 900 Kişiye İş İmkanı

AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, İŞKUR'un Toplum Yararına Programı kapsamında Gümüşhane'de 900 kişinin daha istihdam edileceğini bildirdi.

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, İŞKUR'un Toplum Yararına Programa vatandaşların talebi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yıl da söz konusu program kapsamında bin 300 kişiye istihdam oluşturuldu. Milletvekillerimiz Sayın Osman Akgül ve Cihan Pektaş'ın katkılarıyla bu yıl da Gümüşhane'ye 900 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu rakamı, yıl içerisinde yeni müjdeler vererek artırmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu mutlu haberin ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve bu kontenjanların artmasında etkili olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Jülide Sarıeroğlu'na, milletvekillerimiz Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş'a teşekkür ediyorum."