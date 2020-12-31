Gümrük muhafaza ekiplerince 5 bin ton GDO'lu çeltiğin piyasaya sürülmesi engellendi
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Gümrük muhafaza ekiplerince 5 bin ton GDO'lu çeltiğin piyasaya sürülmesi engellendi

31.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:26
Gümrük muhafaza ekiplerince 5 bin ton GDO'lu çeltiğin piyasaya sürülmesi engellendi

Gümrük muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilirdi.

Gümrük muhafaza ekiplerince Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin ton GDO'lu çeltik ele geçirilirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Alo 136" ihbar hattına gelen, "Türkiye'ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine" ilişkin bir ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğüne bağlı ekipler, konuyu tüm yönüyle inceledi.

Yürütülen titiz çalışma sonucunda ihbarı doğrular nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde, Rusya'dan İskenderun Limanı'na toplam 5 gemiyle yapılacak sevkiyat "riskli" olarak değerlendirildi.

Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından takip edildi. Gemilerdeki yükün Hatay'da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılması sonrasında ekipler harekete geçti.

Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton çeltikten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Ankara Gıda Laboratuvarlarına gönderildi. Bu idareden gelen rapor, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesini doğruladı. Gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının uygun olmadığı aktarıldı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyon neticesinde piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton ağırlığındaki çeltiğe el konulurken, sorumlular hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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