Gülşen'den iddialı çıkış: Sahnede en çok ben kazanıyorum

Geçtiğimiz günlerde Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkan ünlülerin alacakları sahne ücretleri açıklanmıştı. Bayramda en çok kazanan ünlüler listesinin başını ise Hadise çekiyordu. Bayramda konser maratonuna Antalya'da devam eden Gülşen, basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

KONSERİNİ 3 BİN KİŞİ İZLEDİ

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Gülşen'e yerli tatilciler kadar yabancı tatilciler de ilgi gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Gülşen 10. Yıl Marşı'nı da söyledi.

"EN ÇOK BEN ALIYORUM DİYORUM"

Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan Gülşen, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Neyse ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

"BU KADAR PARA KAZANAN BİRİYİM"

Gülşen daha sonra orkestraya dönerek, "Biraz daha güzel çalın. Bu kadar para kazanan biriyim. Neşeli bir şeyler çalalım. Hayat bana güzel. Çalsanıza 9-8'lik. Sahnede en çok ben kazanıyorum. Ay deli olacağım. Ama böyle güzel şeyler de oluyor" diyerek espri yaptı.

Kaynak: DHA