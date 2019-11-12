Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı
Haberler » Magazin » Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı - Magazin

Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı

Jet Sosyete'de canlandırdığı "Gizem" karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Gülse Birsel, dizinin bu haftaki sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı. Dizinin yeni sürprizi başarılı oyuncu Öykü Karayel olacak.

12.11.2019 23:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:51
Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı

Jet Sosyete 3. sezonuyla puhutv platformunda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 3. sezon 6. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan dizi 15 Temmuz Cuma günü saat 20.00'de sadece puhutv.com'da olacak. Dizinin 6. yeni bölümünden yeni görüntüler yayınlandı. Dizinin bu haftaki sürprizi olacak.

BU HAFTAKİ BÖLÜMÜN SÜRPRİZİ ÖYKÜ KARAYEL

de instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dizinin yeni haftadaki sürprizini tanıttı.

Gülse Birsel, setten instagram hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Boobie Shower nedir?" sorusunu yönelten Birsel, bir başka sürprizden bahsetti ama farklı bir detay vermedi.

TÜRK FİLMLERİNDEKİ KARAKTERLERE GÖNDERMELER OLACAK

Ayrıca yeni bölümde Türk filmlerindeki karakterlere yönelik göndermeler olacak. Deniz Cengiz, instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen Bubikoğluculuk oynayacaklarını yazdı.


Haber Videosu: Gülse Birsel, Jet Sosyete'nin yeni sürprizini sosyal medya hesabından açıkladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.