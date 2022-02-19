Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı - Haberler
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Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Haberler.com, Tuna Yüksel - Magazin
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Sevilen şarkıcı Güllü, sosyal medya hesabından sahilde "Sabah Olmadan" şarkısını söylediği videoyu paylaştı. 48 yaşındaki sanatçının bu videosu sosyal medyada büyük ilgi görürken, en çok konuşulan konu olmayı başaran Güllü de çıplak sesiyle dinleyenleri bir kez daha hayran bıraktı.

Fantezi müziği şarkıcısı Güllü, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla adeta ortalığı yıktı. Sevilen sanatçının sahilde "Sabah Olmadan" adlı şarkısını söylediği anların videosu kısa süre içerisinde bir milyonu aşkın görüntülenmeyi geçerken, binlerce etkileşim aldı. Seslendirdiği Roman havaları ile tanınan 48 yaşındaki şarkıcı, bu videonun yayınlanmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başardı.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Güllü'nün sahildeki bu performansına yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşarak "Tüylerim diken diken oldu", "Sabah sabah ciğerimizi yaktın", "Bambaşka bir şey", "Gerçekten bambaşka", "Sesinden öpmek istiyorum kadın" tarzı yorumlar yaptı.

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

CEM YILMAZ FİLMİNDE KULLANMIŞTI

1994 yılında yayınlanan Sabah Olmadan parçası, Cem Yılmaz'ın "Karakomik Filmler" adlı serisinin bir filminde kullanılmıştı. Taksi şoförünü canlandıran Yılmaz'ın bu şarkıyı arabada dinlerken radyonun sesini açtığı sahne sosyal medyada bir fenomen haline dönüşmüştü.

Güllü'nün sahildeki canlı performansı sosyal medyada tam puan aldı

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Magazin

Twitter, Müzik, Şarkı, Güllü, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

Lokum Ceto :

gecen malina cüktükleri gariban evsahabi kadini dövuyordu ....kadin 6 ay kira alamiyorum diye aglandi güllü cakti tokadi ....iste neyse banane

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Suskun Demir:

Güllü abla efsanedir

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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