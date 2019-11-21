Güleda'nın öldürüldüğü 12 numaralı oda kapatıldı, öğrenciler apartı terk etti

21.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:36

ISPARTA 'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan (19) tarafından öldürüldüğü vahşi cinayetin meydana geldiği aparttaki 12 numaralı oda, soruşturma kapsamında kapatıldı. Olayın meydana geldiği aparttaki öğrenciler ise binayı terk etti.

Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartın 12 numaralı odasında 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğazı sıkıldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Zafer Pehlivan, cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim oldu. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer Pehlivan'ın elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA