: Güldür Güldür Show'un Berlin turnesinde yaşanan saldırı sonrası Alman polisinden ilk açıklama

15.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:27

Almanya'nın başkenti Berlin'de Güldür Güldür Show'un gösterildiği salonun önünde iki grup arasında kavga çıktı. Silahların konuştuğu kavgada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Büyük yankı uyandıran olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Alman polisi, saldırıda herhangi bir terör şüphesi olmadığına dikkat çekti.

TERÖRLE İLGİLİ BİR EMARE BULUNAMADI

Cuma gecesi yerel saatle 22.50'de, Güldür Güldür Şov adlı Türk komedi oyununun sahnelendiği sırada yaşanan olayda, alman polisi, silahlı saldırının seyircilerle bağlantısı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı. 42 yaşında bir adamın öldüğünü açıklayan polis, saldırının terörle bağlantılı olduğuna yönelik bir emare bulunmadığını kaydetti. Güvenlik güçleri, birden fazla olduğu belirtilen ve olay yerinden kaçan saldırganları arıyor.

ÖLDÜRÜLEN ŞAHSIN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Ölen kişinin Türk kökenli olduğu anlaşılırken, şu ana kadar kimliği konusunda bir açıklama yapılmadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken saldırganlar kaçmayı başardı. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, saldırının neden yapıldığı ve iki grup arasında husumet olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

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