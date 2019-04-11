Güldür Güldür Show'da Seyirciyle Konuşan Ali Sunal, Yılmaz Erdoğan'a Gönderme Yaptı

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un önceki akşam yayınlanan bölümünde Ali Sunal ile bir seyirci esprili yolla atıştı.

Sunal, seyirciye cevap verirken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile kendisine rakip olan Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaptı.

"GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN KISMEN MEMNUN KALDIM"

Ali Sunal, önceki akşam yayınlanan bölümünde oyun öncesi seyircilere yönelerek soru sordu. Soru üzerine mikrofonu eline alan seyirci, "Güldür Güldür Show'a ilk defa katıldım ve memnun kaldım. Televizyon izleme alışkanlığım pek yok., açık sözlü olayım." şeklinde konuştu.

Sunal'ı "Yani tavsiye ediyorsunuz" demesinin üzerine ise "Yani, kısmen tavsiye ediyorum. Televizyondan değil buradan izlesinler. Burada mimikler falan bir şekilde kapatıyoruz" dedi.

YILMAZ ERDOĞAN'A GÖNDERME YAPTI

Ali Sunal, seyircinin eleştirileri üzerine "Pardon, sizi Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'den mi yolladılar?" diyerek rakibi olan Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaptı.

"GÖZÜM SENDE"

Bu sohbetin ardından oyununun oynamak üzere sahneye çıkan Doğa Rutkay, skeç sonuna kadar seyirciye takılarak "Gözüm sende" dedi.