Güldür Güldür oyuncusu Ecem Erkek, mini elbiseli pozuyla beğeni yağmuruna tutuldu

12.11.2019 08:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:19

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen programı Güldür Güldür'ün başarılı oyuncusu Ecem Erkek, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Oyuncu son olarak beyaz mini elbiseli pozunu paylaştı.

SAÇ VE MAKYAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Naime karakteriyle izleyenlerden tam not alan Ecem Erkek, taklit yeteneği ve esprileriyle programa damga vurdu. Güldür Güldür'deki tiplemelerinden sonra Instagram takipçi sayısı da arttı. Programda büründüğü karakterin yanı sıra gündelik hayatta bambaşka biri olan Ecem Erkek, Instagram pozlarıyla tüm dikkatleri çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Ecem Erkek, son olarak beyaz mini elbiseli pozunu paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Naime karakterinde kısa saçı ve ilginç giyimiyle şaşırtan Ecem Erkek'in son paylaşımındaki saçı ve makyajı da takipçilerinden tam not aldı.

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek, 24 Haziran 1991 tarihinde Ankara'da doğmuş, aslen Sivaslı'dır. Oyuncu 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi almıştır. 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erkek sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun olmuş.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Ecem Erkek, birçok farklı tiyatro oyununda rol almıştır. Star TV'de yayınlanan Hayat Sırları adlı dizide "Şirin" isimli karakteri canlandırmıştır. Hayat Sırları dizisinde Ecem Erkek, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü Ahmet Mümtaz Taylan ve Devrim Yakut gibi başarılı oyuncular ile birlikte rol aldı. Ecem Erkek şimdilerde Güldür Güldür Show'un kadrosunda yer alıyor.