Güldür Güldür'deki Kadına Şiddet Skeci Sosyal Medyayı Salladı

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür'de yayınlanan bir skeç, sosyal medyada alkış topladı.Medyadaki sansürü anlattıkları skeç ile büyük alkış toplayan Güldür Güldür, bu sefer de kadına şiddeti konu alan bir skeç hazırladı.

KADINA TACİZ VE ŞİDDETE GÖNDERME YAPTI

Özellikle ünlüler arasında son dönemin popüler bebek etkinliklerinden olan Baby Shower'ı ti ye alan Güldür Güldür ekibi geride bıraktığımız gün yayınlanan bölümünde yaptığı gönderme ile yine haftaya damga vurdu. Son zamanlarda kadına taciz ve şiddet vakalarındaki artışları ve bu saldırıların mahkemede adeta cezasız kalmasını eleştiren ekip üyeleri yer aldıkları skecin içerisindeki şarkı ile göndermede bulundu. Programdaki skeç izleyiciler tarafından büyük bir alkış aldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Skeci izleyenler sosyal medya hesaplarından yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları...