Gülden'den çocuklara kitap dinletisi Ünlü sanatçı Gülden, Koruncuk Vakfı için gönüllü bir ekip tarafından hayata geçirilen Yıldızlardan Masallar projesinin sosyal medya hesabından çocuklar için ''Çirkin Ördek Yavrusu '' adlı masalı okudu.

Okuduğu masalla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı; "Çocuklar benim için en hassas konu karantina günlerinde onların yüzünü gülümsetebildiysem ne mutlu bana" Diyerek "Böyle bir projede olmak benim için büyük mutlulukçocuklar bizim geleceğimiz." Dedi.

Kaynak: Bültenler