Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
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Gülben Ergen, Ebru Şallı, Manken, Magazin

Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!

Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, lenfome hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda kişi Ebru Şallı'ya taziye mesajlarını iletirken, özel hayatından dolayı çirkin yorumlar yazanlar da oldu. Sanatçı Gülben Ergen, yazılan çirkin yorumlara "Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez!" sözleriyle tepki gösterdi.

17.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:26
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan 8 yaşındaki oğlu Pars Tan, lenfome hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberin ardından çok sayıda kişi Ebru Şallı'ya taziye mesajlarını iletirken, boşanması üzerinden çirkin yorumlar yazanlar da oldu.

GÜLBEN ERGEN'DEN SERT TEPKİ

Sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından çirkin yorumlara tepki göstererek, Ebru Şallı'ya destek mesajı paylaştı.

İşte Gülben Ergen'in paylaşımı:

Ünlü diye hep "hoş" görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars'ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine.

Gülben Ergen, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki gösterdi
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!

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Haber Yorumları (1)
FARUK: çok kötü bir durum çok üzüldüm Allah rahmet eylesin Cenab-i Hak kalanlara sabırlar versin mekani cennet olsun
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