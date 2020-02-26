Gülben Ergen koronavirüs salgını nedeniyle mahkemedeki duruşmasına katılamadı
Gülben Ergen'in 2 yıl 8 ay hapis istemiyle İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Ancak ünlü isim, koronavirüs salgını sebebiyle duruşmaya katılamadı.
Ünlü oyuncu Gülben Ergen, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen davadaki duruşmasına katılmadı. Ergen'in avukatı, ünlü ismin, koronavirüs salgını sebebiyle duruşmaya katılamadığını belirtti.
KORONAVİRÜS SEBEBİYLE KATILAMADI
İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ve Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre katıldı. Avukat Emek Emre duruşmada söz alarak, "İddianame konusu tek bir paylaşımdır. 'Bu ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir. Gülben Ergen dün Ankara seyahati dönüşü koronavirüs tehlikesi sebebiyle uçağından inememiş ve İstanbul'a gelememiştir. Gülben Ergen de esasen yargıcın huzurunda beyanda bulunmak istemiştir. Bir sonraki celse hazır olacaktır" şeklinde konuştu.
"SANIK AÇIKLAMALARINDA MÜVEKKİLİMİ KASTETMİŞTİR "
Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ise Gülben Ergen'den şikayetçi olduklarını belirtti. Gülben Ergen'in beyanlarında açık açık Erhan Çelik ile ilgili geçmişte yaşadığı şeyleri karalama kampanyası haline getirdiğini belirten avukat Avşar "Sanık açıklamalarında müvekkilimi kast ederek suçlamalarda bulunmuştur. Sanık 'başından geçen bir olayı kendisini sevenlerle paylaşmak ihtiyacı hissettiğini' açıkça ifade ederek suçu ikrar etmiştir. Sanık Gülben Ergen hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
MAHKEME HAFTAYA ERTELENDİ
Mahkeme salonunda gülüşmelere neden olan bu açıklama sonrası, mahkeme heyeti duruşmayı haftaya aynı güne ertelerken Gülben Ergen'in geçersiz bir mazeretle gelmemesi durumunda polis zoruyla getirilmesine karar verildi.
ERHAN ÇELİK'E YARGITAY'DAN İYİ HABER
Bu arada Yargıtay'dan Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'ie müjdeli haber geldi. Daha önce Gülben Ergen'in şikayeti nedeniyle hakkında açılan davadan ceza alan Erhan Çelik'in hakkındaki karar yargılama ilkelerine aykırılık nedeniyle Yargıtay 12. ceza dairesi tarafından bozuldu.
Diğer taraftan yine Erhan Çelik'in şikayeti sonucu hakkında soruşturma açılan Ergen'in Avukatı Altın Mimir'in İstanbul 5. Ağır ceza mahkemesindeki hapis istemiyle yargılanması devam ediyor.
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keşke allahtan da böyle korksa. . . dünyanın halı ne güzel olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu koronavirüsü,,ün çaresi bulunamadı mı , hala?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Merhaba tatlımYayından Kaldır
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neydi o ifadeCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben öyle bişey demedimYayından Kaldır
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Ne alaka virusle, mahkemede ne virusu o zaman kimse disariya cikmasin butun hayat dursun!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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mazeretimizde hazır o zaman kımse dışarı cıkmasın olsun bitsinCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ozaman ben senin yanina gelirim güzel yemekler yaparmisin bana!!!1 Yayından Kaldır
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Nuri senden kurtuluş yok dimi ben sayfa değistirdikçe karşımdasınYayından Kaldır