Gülben Ergen, Erhan Çelik beraat edince Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf paylaştı

İstanbul Anadolu Adliyesi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan karar duruşmasında ünlü anchorman Erhan Çelik, Gülben Ergen tarafından açılan davada tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma suçlamalarının hepsinden ayrı ayrı beraat etti. Gülben Ergen, karar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen eski bir fotoğrafını paylaştı.

YORUMLARA KAPATTI

Ünlü anchor lehine sonuçlanan bu dava sonrasında da sessizliğini korurken Gülben Ergen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını paylaşıp yorumları kapatması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü şarkıcı geçen yıl Haliç Kongre Merkezi'nde elindeki dava dosyaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından koşarken görülmüştü.

Son seçimde ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını büyük övgülerle ve #herseygüzelolacak sloganı ile paylaşan Ergen'in dünkü Erdoğan paylaşımı bu kez hem AK Parti hem de CHP'li seçmenlerden "Nerede durduğun belli değil" yorumlarıyla büyük tepki aldı.

İşte Gülben Ergen'e gelen bazı tepkiler: