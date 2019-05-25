Gülben Ergen'den Ağızları Açık Bırakan Açıklama: Ünlülerin Hepsini Yok Ederdim
Eser Yenenler'in programına katılan Gülben Ergen, açıklamalarıyla geceye damga vurdu. Ergen, "Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?" sorusuna "Hepsini" yanıtını verdi.
TV8'de Eser Yenenler'in sunumuyla ekranlara gelen EYS Show'un bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Gülben Ergen'di. Ergen samimi açıklamaları ve hareketleriyle izleyenlere eğlenceli bir gece yaşattı.
"KİN TUTMUYORUM AVUKAT TUTUYORUM"
Son dönemde açtığı davalarla magazin gündemini meşgul eden Gülben Ergen, "Kin tutan bir insan değilim. Gerçekten o noktada, hafızam olumsuzu tutmaz. Kötü ve negatif olan bir şeyi çabuk unutuyorum. Ne yapayım madem böyle bir huyum var, ben de kin tutmuyorum, avukat tutuyorum" sözleriyle, güldürdü.
"ÜNLÜLERİN HEPSİNİ YOK EDERDİM"
Şarkıcı, "Beş ünlüyü yok etme hakkın olsa, kaçını kullanırsın?" sorusuna, hiç düşünmeden, "Hepsini" yanıtını verdi.
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sanirim besin biri kendisidir, dordunu yok etikten sonra intahar edecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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Önce kendinden başlamalısın.Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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İğneyi kendine batırıyor çuvaldızı kalan ünlülere.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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yaparsın sen melek yüzlü şeytan, sana hiç bir şey olmazCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Bence sen kendini yoketCevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır
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