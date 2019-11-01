Gülben Ergen: Boş oturup çok konuşuyorlar!

01.11.2019 16:46

Gülben Ergen "Çocuklar Gülsün Diye" projesiyle Işığım Olur Musun Eğitim ve Kültür Ödülleri Töreninde eğitim ödülü aldı. Haluk Levent'i sosyal sorumluluk bilinci için tebrik eden Ergen, boş oturup çok konuşanlar da var dedi!

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