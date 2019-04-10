Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü

Gücünü İspatlamak İçin Arkadaşlarına Kendisini Yumruklattı, İç Kanamadan Öldü

Kayseri'de, güç denemesi yapmak için 3 arkadaşından karnına yumruk atmalarını isteyen Irak uyruklu Muhammed Kabak iç kanama geçirerek, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 3 arkadaş, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Arkadaşlarıyla şakalaşan Irak uyruklu genç, üç arkadaşından kendisini yumruklamasını istedi. Arkadaşlarının sırayla yumrukladığı 26 yaşındaki Muhammed Kabak bir anda yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kabak, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, geçen hafta Kocasinan ilçesindeki Mimarsinan Parkı'nda meydana geldi. Organize Sanayi Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Iraklı Muhammed Kabak, iddiaya göre 3 arkadaşından, çok güçlü olduğunu söyleyerek karnına yumruk atmalarını istedi.

"BANA BİR ŞEY OLMAZ " DEDİ YERE YIĞILDI!

Arkadaşlarının teklifini reddettiği Kabak, "Bana bir şey olmaz" diyerek, ısrar etti. Bunun üzerine 3 arkadaş, Muhammed Kabak'ın karnına sırayla yumruk attı. İlk 2 arkadaşının yumruğuna rağmen ayakta kalabilen Kabak, üçüncü arkadaşının yumruğuyla yere yığıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İhbar üzerine parka gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kabak'ın dalağının patladığı ve iç kanama geçirdiği belirlendi. Genç, doktorların tüm müdahalalerine rağmen kurtarılamadı. Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen Kabak'ın karnına yumruk atan arkadaşları ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (91)

  • AKIL MANTIK:
    MÜLTECİ DEĞİL İSTİLACI BUNU ANLAYINCA EN MÜSLÜMANINIZ BİLE DİNDEN ÇIKACAK EMİN OLUN PİŞMANLIK VE APTALLIK HERŞEYİN ÖNÜNE GEÇER
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  • FERHAT ÖZDEMİR ALMANYA:
    Allah rahmet etsin. Çocuk yaşta insan Cahil olur. Yazık Allah kalanlara sabır versin. Örnek olsun Bu durumda burada yabancı düşmanlığı doğru ve ethik bulmuyorum. Herkesin yavrusunu Sllah korusun
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  • EMELE BATMANİ:
    17 senedir suriyeden iraktan yabancilarin gelmesiyle kuyruklu boynuzlu ve 4 ayakli insan sayisi çoğaldi .Eşek şakalari da çoğaldi .Rahmetli Levent Kirca sağ olsaydi bu kuyruklulandan iyi Tiyatro yapardi
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  • SEDAT:
    Bu gün kaç markete baktım soğanların hepsi çürük o halde bile çok pahalı. Felakete doğru gidiyoruz
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