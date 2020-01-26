: Guatemala'da akrobasi uçağı düştü: 3 ölü

26.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.01.2020 12:28

Guatemala'da bir akrobasi uçağının düşmesi sonucu 2'si izleyici biri pilot olmak üzere 3 kişi öldü.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Guatemala'nın Puerto de Iztapa bölgesinde Cuma günü bir akrobasi uçağı gösteri öncesi yaptığı deneme uçuşu sırasında yere çakıldı. Kazada gösteriyi seyreden 2 kişi ve pilot hayatını kaybetti.

YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Kazanın ardından hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Guatemala Havacılık Kulübünün kuruluş yıl dönümü etkinliği iptal edildi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

O ANLAR KAMERADA

3 kişinin hayatını kaybettiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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