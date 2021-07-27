GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı
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GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı

GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı
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Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı bölümünün dört öğrencisi Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin düzenlediği Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda başarı elde etti.

Birimlerden Ana Sayfa Birimlerden Haberler GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı bölümünün dört öğrencisi Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin düzenlediği Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda başarı elde etti.

Güzel Sanatlar Fakültemizin dört öğrencisi Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda ödül kazandı.

Öğrenci·leri·mi·zi·n başarısıyla ilgili olarak Fakültemizden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin '2022 Edirne Yılı' temasına yönelik etkinlikler çerçevesinde Edirne'nin tarihini, kültürünü, mimari yapısını ve sanatsal yönünü temsil eden illüstrasyon çalışmalarından oluşacak bir koleksiyonun oluşturulması amacıyla düzenlemiş olduğu Edirne İllüstrasyon Yarışması sonuçları açıklandı.

Seçici kurulun ilk üç derece için 80 ve üstü bir puan alma şartını karşılayan bir eser belirlenememesi nedeniyle Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin yönetim kurulu ve seçici kurulun ortak fikri doğrultusunda yarışma şartnamesi de göz önünde bulundurularak yarışmanın iptal edilmesi yerine mansiyon ödüllerinin verilmesi uygun görüldü.

Alınan bu karar doğrultusunda açıklanan mansiyon listesinde, Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü mezunu ve halen grafik öğretmeni olarak çalışmalarına devam eden öğrencilerimizden Özgün Abay, 'Türkiye UNESCO Serisi' temasıyla gerçekleştirmiş olduğu bitirme projesinin bir parçası ile yarışmaya katılan 4. sınıf öğrencimiz Mert Kara, 3. sınıf öğrencimiz Bahtınur Külçe ve 1. sınıf öğrencimiz Aysel Safaraliyeva tasarımlarıyla yer aldı.

Açıklamada Güzel Sanatlar Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin'in, tasarımları ile etkinliğe katılan öğrencilerimizi tebrik ettiği ve çalışmalarında başarılar dilediği de belirtildi.

Yarışmada derece elde eden öğrencilerimizin eserleri şöyle:

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 27 Temmuz 2021, Salı/ 30 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,

Kaynak: Habermetre

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GSF Öğrencilerimizden Edirne İllüstrasyon Yarışması'nda Başarı - Haberler
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