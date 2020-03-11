Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu Hande Soral, grip olduğunu ve koronavirüse karşı önlem amaçlı gözetim altında tutulduğunu söyledi. Soral, daha sonra son durumu hakkında konuşmak için doktorunun muayenehanesine gitti

Güzel oyuncu Hande Soral, önceki gün Nişantaşı'nda yürürken görüntülendi. Gazetecileri karşısında gördüğü kısa süreli şaşkınlık yaşayan oyuncu, grip olduğunu ve doktorunun yanına gittiğini söyledi.

"O KONUDA ÖNLEM ALDIM"

Habertürk'te yer alan habere göre: Gribe yakalandığını söyleyen Hande Soral, çok öksürdüğü için muhabirlerle konuşmakta güçlük çekti. Son zamanların en tehlikeli salgınlarından biri olan koronavirüs ile ilgili konuşan Soral, "O konuda önlem aldım. Doktorumla sürekli görüşüyorum" dedi. Oyuncu daha sonra muhabirlere teşekkür ederek doktorunun bulunduğu muayenehaneye girdi.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Turgutalp Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne giren Hande Soral, bir gün TRT ekranlarında yayınlanan Komedi Dükkanı adlı programa katılınca oyunculuk serüveni de başladı. Hande Soral, Tolga Çevik ile konuk oyuncu olarak sahneye çıktı. Sahnede beş dakika kalması gerekirken tam kırk beş dakika kaldı. Çıkarken de Komedi Dükkanı'nın yapımcısı Fırat Bey; Hande Soral'ı yanına çağırıp oyunculuk yapmak isteyip istemediğini sordu. Böylece Hande Soral'ın ekran serüveni de başlamış oldu.

2008 - 2011 yılları arasında Küçük Kadınlar adlı dizide Armağan Gezici yani Armi olarak rol aldı. 2010'da Gecekondu Kendisi adlı program yaptı. 2011'de Bir Günah Gibi adlı dizide Figen karakterini canlandırdı. 2012 - 2013 yıllarında da Alev Alev dizide Ümran karakteriyle kötü kadını oynadı. Oyuncu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde rol aldı.