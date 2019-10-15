Grip nedir? Grip nasıl geçer? Gribe ne iyi gelir?

15.10.2019 09:47

Gribe ne iyi gelir sorusu her mevsim sorulsa da en çok sonbahar ve kış ayarlında soruluyor. Serin havlarda hasta olmamak ve vücut direncini düşürmemek için gribe ne iyi gelir evde, bebeklerde gribe ne iyi gelir, hamilelerde gribe ne iyi gelir, grip başlangıcına ne iyi gelir, gribe ve boğaz ağrısına ne iyi gelir, grip bebeğe ne iyi gelir, gribe ne iyi gelir bitkisel, grip hastalığına ne iyi gelir, gribe ve öksürüğe ne iyi gelir, hamile iken gribe ne iyi gelir gibi açıklamalarımıza yakından bakabilirsiniz.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 1: TUZLU SU GARGARASI

Grip başlangıcında ne iyi gelir diye merak ediyorsanız gribe iyi gelen pratik yöntemi deneyebilirsiniz?

Boğaz iltihabından kurtulmanın en pratik yolu olan tuzlu su gargarası ile gribe çare bulacaktınız. Tuzlu su gargarası yaptığınızda boğazınızdaki şişlik gider ve boğaz iltihabından kurtulursunuz.

Boğaz ağrısına iyi gelen tuzlu su gargarası tarifi: Bir bardak ılık suya 1 çay kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın. 30 saniye boyunca bu su ile gargara yapın ve tükürün. 2 saatte bir tekrar yaparak uygulamayı tamamlayın.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 2: ELMA SİRKESİ

Gribe ve boğaz ağrısına ne iyi gelir şeklinde konular araştıranlara sunulan en pratik yollardan biri de elma sirkesi çözümüdür. Doğal ilaç işlevi gören elma sirkesi gribe çare olmakta ve size yardımcı olmaktadır.

Boğaz ağrısına iyi gelen elma sirkesi uygulaması: Bir yemek kaşığı balı ve bir yemek kaşığı elma sirkesini karıştırın. Bu karışımı gargara yaparak uygulayın.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 3: BALLI UYGULAMALAR

Grip hastalığına ne iyi gelir sorusuna verilecek en iyi cevaplardan biri de ballı karışım uygulamalarıdır. Hakiki bal tedarik ederek özel uygulamalar yapabilir, gribe çare bulabilirsiniz. Bal ile beraber zencefil, tarçın, elma sirkesi ve ılık su gibi seçenekleri karıştırarak özel karışımlar elde edebilirsiniz. Bu tarz karışımları rahatlıkla kullanabilirsiniz ama 1-2 yaşından küçük bebeklere vermemeye dikkat etmelisiniz.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 4: TAVUK SUYU ÇORBASI

Uzun yıllardır gribe çare olarak kullanılan tavuk suyu çorbası grip ve öksürüğe ne iyi gelir diye soranlara yardım ediyor. Tavuk suyu çorbası tarifi kullanarak hem lezzet hem de şifa bulabilirsiniz.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 5: LİMONLU SU

Gribe ne iyi gelir bitkisel çözümler mercek altına alındığında limon öne çıkmaktadır. Yüksek oranda C vitamini ve antioksidanlar içeren limon, tükürük salgılanmasını sağlayarak boğazın nemli kalmasını sağlar. Sıcak su ve bala bir parça tuz ekleyip karışımı oluşturun ve karışımınızı hazırlayın. Bu kadar basit.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 6: ÖZEL SALEP KARIŞIMI

Gribe ne iyi gelir ev yapımı çözümü arıyorsanız bol tarçınlı badem sütü veya salep çözümünü kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tarçın, 1 bardak badem sütü, 1 yemek kaşığı bal ve çeyrek çay kaşığı karbonat ile karışımınızı hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı hazırlamak için öncelikle karbonatı, tarçını ve badem sütünü karıştırın ardından kaynatın.Ocaktan indirip bal ekleyin ve tüketin.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 7: HATMİ ÇİÇEĞİ KÖKÜ

Gribe ne iyi gelir bitkisel çözümler içinde en etkili yollardan biri de hatmi çiçeği köküdür. Müsilaj içeren hatmi çiçeği kökü boğazda rahatlama sağlar. Bu yöntem aynı zamanda gribe ve boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusuna da cevap olmaktadır. Hatmi çiçeği kuru yapraklarını 1 litre kaynamış suya atın ve bekletin.Süzüp için.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 8: GRİBE İYİ GELEN MEYVELER

Gribe karşı direnç sağlayan limon ve portakalda bol C vitamini vardır.

Vişne suyugrip durumunda sıvı ihtiyacını karşılar.

Şeftali ve kayısı gibi lifli meyveler gribe karşı koruma sağlar.Bol miktarda Cve A vitamini içeren üzüm suyu gribe karşı iyi gelir.

Yabanmersini de boğaz ağrısı ve gribe iyi gelir.

C vitamini deposu olan kuşburnu çayı da gribe doğal çözüm yöntemlerindendir.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 9: ÖZEL KARIŞIM

Gribe ne iyi gelir konusudna özle karışım tarifi özel bir seçenek olmaktadır. Bunun için gerekli malzemeler: 2 dilim ananas, 1/2 adet rendelenmiş zencefil, 3 adet limon, 1 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı bal.

Yapılışı: Limonların suyunu sıkın.Mutfak robotuna limon suyunu, zencefili, sarımsağı, ve balı ekleyip karıştırın ve tüketin. Bu yolla gribe ne iyi gelir bitkisel çözüm üretmiş olacaksınız.

GRİBE NE İYİ GELİR/ ÇÖZÜM 10: ALTERNATİF KARIŞIM

Gribe iyi gelen doğal çözüm seçenekleri arasında alternatif bir seçeneğe sahipsiniz. Bunun içi gerekli malzemeler: 2 tatlı kaşığı nişasta, 1 su bardağı su, 2-2.5 tatlı kaşığı pekmez, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı reçel, yarım tatlı kaşığı bal, toz tarçın

Nişastayı suyun içinde pişirin ve kaynadıktan sonra limon suyu ve pekmezi ekleyip karıştırın. Daha sonra reçeli ve balı ekleyip karıştırın.Tarçını da serpip tüketin.

GRİP NEDİR?

Gribe ne iyi gelir sorusunu yanıtlamadan önce grip endir açıklamasına bakarak gribin ne olduğu konusunda bilinçlenmelisiniz. Grip, infulenza isimli virüsün neden olduğu eklem ağrıları, halsizlik, 39 derece ateş, bitkinlik, titreme, kuru öksürük, baş ağrısı ve şiddetli kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkan mevsim hastalığıdır.

Grip hastalığı ile karşılaşanlar hasta olduklarında ya da hasta olmamak için bebeklerde gribe ne iyi gelir, soğuk algınlığı gribe ne iyi gelir, hamileyken gribe ne iyi gelir, grip halsizliğine ne iyi gelir, nezle gribe ne iyi gelir, gribe ne iyi gelir, öksürük ve gribe ne iyi gelir, boğaz ağrısı ve gribe ne iyi gelir gibi birçok soru sormaktadır.

GRİBİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gribin belirtileri: Ateş: 38-39 baş ağrısı, genel vücut ağrısı, 2-3 hafta süren yorgunluk, boğaz ağrısı, sıklıkla öksürük, genel vücut ağrısı, 2-3 hafta süren yorgunluk, ateş; 38-39 baş ağrısı, halsizlik, burun tıkanıklığı.

GRİP TANISI NASIL YAPILIR?

Grip ile soğuk algınlığı birbirine karıştırılır. Grip teşhisi konması için burundan alınan bir örneğe bakılır. Bu inceleme sonucu grip teşhisi konulur.

GRİP TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Grip tedavisinde antiviral ilaçlar kullanılır. Her yıl antijenik değişime uğrayan grip virüsüne göre grip aşıları üretilir ve uygulanır.Grip aşıları yüzde 70 – 90 arası koruyuculuğa sahiptir.

Öncelikli aşı olması gereken grup:

65 yaş üzerin kişiler

Yaşlı bakım evlerinde olanlar

Astımı olan yetişkinler ve çocuklar

Akciğer ve kalp rahatsızlığı olanlar

Böbrek, şeker ve bağışıklık sorunu olanlar

Yaşlı merkezlerinde çalışanlar ve hasta bakıcılar.

Aşı olmaması gereken grup:

Yumurta alerjisi olan kişiler

Altı aylık olmamış bebekler

Yüksek ateş sorunu olanlar

Önceki grip aşısında alerji sorunu yaşaya kişiler

GRİP AŞISI NE ZAMAN UYGULANIR?

Gripten korunmak isteyenler grip aşısı ne zaman uygulanır şeklinde soru sormaktadırlar. Grip aşısı Eylül – Kasım aylarında uygulanmaktadır.

GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

Gribe iyi gelen besinler : Portakal, greyfurt, mandalina,tavuk çorbası, sarımsak, paça çorbası, limonlu çay, zencefil, ekinezya, okaliptus çayı, bal, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, soğan grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir.

GRİPTEN NASIL KORUNABİLİRİZ?

Grip fiziksel sağlığı olumsuz etkiler ve sosyal hayatınızı aksatır. Bu yüzden gribe karşı önlem almalı ve birtakım önlemler almalısınız. Grip öksürüğüne ne iyi gelir, gribe ne iyi gelir doğal, grip için ne iyi gelir, doğal öksürüğe ve gribe ne iyi gelir gibi konularda sağlık uzmanlarının tavsiyelerine kulak vermeli ve bu doğrultuda uygulamalar yapmalısınız. Salgın dönemlerindeortamlardan uzak durmalı, sağlıklı beslenmeli ve sık sık ellerinizi yıkamalısınız. Uykusuzluktan uzak durmalı,bol sıvı tüketmeye dikkat etmelisiniz.