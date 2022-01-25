Grid Legends'tan 40 dakikalık video yayınlandı

GRID World Series'in yeni yüzü Driver 22'yi oynayacaksınız. Seneca Racing Team için yarışıyorlar ve yolculuğunuzda çok sayıda diğer sürücü ve takımla tanışacak ve onlara karşı yarışacaksınız. Bunların arasında kötü adam tabiri kullanabileceğimiz Ravenwest ve Valentin Manzi gibi sürücüler yer alıyor.

Hikayede ilerlerken yarışa odaklanıp çeşitli hedefleri tamamlamanız gerekecek. Driven to Glory, daha önce Ghost of Tsushima'yı yazan Brad Kane tarafından kaleme alındı.

Grid Legends, Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan yaklaşan bir yarış video oyunudur. Grid serisinin beşinci oyunudur. GRID Legends ve Driven to Glory hikaye modu 25 Şubat'ta Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC'ye gelecek.

GRID LEGENDS HİKAYE MODU OYNANIŞ VİDEOSU

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri