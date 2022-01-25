Grid Legends'tan 40 dakikalık video yayınlandı
Codemasters, Grid Legends için 40 dakikalık hikaye modu oynanış videosu yayınladı. Grid, Driven to Glory hikaye moduna derin bir dalış gerçekleştirdi.
GRID World Series'in yeni yüzü Driver 22'yi oynayacaksınız. Seneca Racing Team için yarışıyorlar ve yolculuğunuzda çok sayıda diğer sürücü ve takımla tanışacak ve onlara karşı yarışacaksınız. Bunların arasında kötü adam tabiri kullanabileceğimiz Ravenwest ve Valentin Manzi gibi sürücüler yer alıyor.
Hikayede ilerlerken yarışa odaklanıp çeşitli hedefleri tamamlamanız gerekecek. Driven to Glory, daha önce Ghost of Tsushima'yı yazan Brad Kane tarafından kaleme alındı.
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Grid Legends, Codemasters tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan yaklaşan bir yarış video oyunudur. Grid serisinin beşinci oyunudur. GRID Legends ve Driven to Glory hikaye modu 25 Şubat'ta Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC'ye gelecek.